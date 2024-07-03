Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kayseri'deki Olaylara Sağduyu Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kayseri'deki Olaylara Sağduyu Çağrısı Yaptı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin sağduyu çağrısı yaparak, Türk milletine yakışan şekilde bu günleri geçireceklerini belirtti. Yılmaz, Suriyelilere karşı yapılan saldırıları kınayarak, Suriyelilerin kardeş olduklarını ve onlara hakaret etmenin Türk milletine yakışmadığını vurguladı.

03.07.2024 12:16  Güncelleme: 13:24
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin sağduyu çağrısı yaparak, "Sizlere gaz vermek isteyecekler. Sizleri sokağa dökmek isteyecekler. Bu oyunlara alet olmayacağız. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Türk milletine yakışan şekilde bu günleri geçireceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz, Çıksorut, 29 Ekim, Umut, Güzelyurt ve Göllüce Mahallesi'nde hem ev hem de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Yılmaz, ziyaretlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek, onların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Ziyaretleri sırasında Kayseri'de Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerçekleşen olaylara ilişkin barış ve huzur çağrısı yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hangi partili olursanız olun, bugün hepimiz, Türk'e yakışan şekilde davranacağız. Oynanan oyunları biliyoruz. Bu oyunlara alet olmayacağız. Sizlere gaz vermek isteyecekler. Sizleri, sokağa dökmek isteyecekler. Bizim, bunlara ihtiyacımız yok. Türk bayrağına el uzatanlara, vatanımıza el uzatana yüzyıllar önce ne yaptığımızı tüm dünya bilir. Sevgili dostlarım; lütfen, hepimiz bu süreci yakışan şekilde geçireceğiz. Suriyeliler, kardeşimizdir. Suriyelileri görüp kovalamak, onlara hakaret etmek, onları sokakta görüp rencide etmek bize yakışmaz. Hiçbir Türk gencine yakıştırmam. Tepkinizi ortaya koydunuz. Haklısınız. Bugün, yarın, diğer günler önemli. Evlerimizde çaylarımızı içelim, sohbetlerimizi yapalım. Sevgili gençler, biz Türk milletiyiz. Türk milletine yakışan şekilde bu günleri geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kayseri'deki Olaylara Sağduyu Çağrısı Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kayseri'deki Olaylara Sağduyu Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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