Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Herkes Mutlu Olana Dek Bıkmadan, Usanmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Herkes Mutlu Olana Dek Bıkmadan, Usanmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi’nde Çağkuyu Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya geldi. Taziye evinde kurulan sofrada orucunu açan Yılmaz, “En başta sözünü verdiğimiz gibi, Şehitkamil’de herkes mutlu olana dek bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

27.03.2025 14:45
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi'nde Çağkuyu Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya geldi. Taziye evinde kurulan sofrada orucunu açan Yılmaz, "En başta sözünü verdiğimiz gibi, Şehitkamil'de herkes mutlu olana dek bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Belediye tarafından iftar çadırı kurulan Çağkuyu Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Yılmaz, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet etti. Genç, çocuk, yaşlı demeden herkesle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Mübarek Kadir Gecesi'nde hemşehrileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu mübarek günde gönül sofrasında büyüklerim ve kardeşlerimle lokmamızı paylaştık. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Yılmaz, iftar sonra muhtar ve vatandaşlarla birlikte Şehitkamil Belediyesi tarafından Çağkuyu'da yürütülen çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı. Her mahallede ortak ve bölgesel ihtiyaçlar olduğunu dile getiren Yılmaz, "Çok şükür ki 1 yılda kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın öncelikli ve önemli ihtiyaçlarını karşıladık. Bundan sonrası artık refah seviyesini artırmaya yönelik olacak. En başta sözünü verdiğimiz gibi, Şehitkamil'de herkes mutlu olana dek bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, teravih namazını kıldığı Çağkuyu Camisi'nin çıkışında vatandaşlara lokum ikram ederek, Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: 'Herkes Mutlu Olana Dek Bıkmadan, Usanmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Herkes Mutlu Olana Dek Bıkmadan, Usanmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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