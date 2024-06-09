Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz: Kurban satış alanlarıyla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçedeki kurban satış alanlarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kurban satış alanlarımızda her hayvan sahibi, belirlenen kurallara ve düzenlemelere uymak kaydıyla satış yapma hakkına sahiptir. Bu süreçte halkımızdan ricamız, yalnızca belediyemizin resmi duyurularını takip etmeleri ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleridir" açıklamasını yaptı.

İlçe genelinde kurban satışı yapılacak alanların belirlendiğini duyuran Başkanı Yılmaz, isteyen her hayvan sahibinin belirlenen alanlarda satış yapabileceğini bildirdi. Kurban satış yerleriyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

"Belediye olarak eşit hizmet ilkesi çerçevesinde her vatandaşımıza aynı mesafede ve adil yaklaşıyoruz. Kurban satış alanları hakkında bazı sosyal medya hesaplarındaki yanıltıcı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini rica ediyorum. Bu tür spekülasyonlar tamamen asılsızdır ve halkımızı yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Kurban satış alanlarımızda her hayvan sahibi, belirlenen kurallara ve düzenlemelere uymak kaydıyla satış yapma hakkına sahiptir. Amacımız, kurban satışlarının düzenli, adil ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle herkesin eşit haklara sahip olduğunu ve hiçbir ayrımcılık yapılmadığını bir kez daha belirtmek isterim. Halkımızın huzur içinde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu süreçte halkımızdan ricamız, yalnızca belediyemizin resmi duyurularını takip etmeleri ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleridir."