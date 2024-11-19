Şehitkâmil Belediyesi\'nden 7 Ayda Kırsal Mahallelere 2 Bin Kilometrelik Yeni Yol

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, 7 aylık sürede ilçenin üretim merkezi konumunda olan 72 kırsal mahallede toplamda 2 bin kilometrelik yol çalışması yaptı. Yeni arazi yollarının açıldığı mahallelerde, bozuk yollar da onarıldı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "7 yıl öncesine kadar halkımızın traktörle dahi gidemediği ve gidemediği için de ekip, biçemediği tarlasına gitmesi bizim için çok büyük bir gurur" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın daha güvenli ve konforlu yollar hedefiyle başlattığı çalışmalar sonucu, kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerdeki yol sorunu da çözülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla 7 aylık süreçte yol ağı genişletildi. Kentin kronik sorunları arasında yer alan bozuk yolların yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni yollar açıldı.

"Toplamda 2 bin kilometrelik yol düzenledik ve yeni arazi yolları açtık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, yolların büyük sorun olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Maalesef göreve ilk geldiğimizde Şehitkamil'imize yakışmayan ve kaderine terk edilen mahallelerle karşılaştık. Bunun böyle kalmasına veya ötelenmesine asla müsaade edemezdik. Nitekim ilk olarak fizibilite raporunu çıkararak, sahaya indik ve çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimizle ilçemizin dört bir tarafına dağıldık. İhtiyaç duyulan her mahallede bozuk yolları onardık. Geniş bir alanda çalışmak da kolay değil ama Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla kısa sürede önemli bir mesafe katettik. Bunun yanında birçok köyümüzün de arazi yolları olmadığını fark ettik. Hızlı bir şekilde yeni yollarımızı açarak, mucurlama çalışmalarını tamamladık. Geldiğimiz noktada göreve geldiğimizi günden bu yana toplamda 2 bin kilometrelik yol düzenledik ve yeni arazi yolları açtık" diye konuştu.

"Yol aynı zamanda üretimdir"

Çalışmaların bununla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, "7 yıl öncesine kadar halkımızın traktörle dahi gidemediği ve gidemediği için de ekip, biçemediği tarlasına gitmesi bizim için çok büyük bir gurur. Şimdilerde o yollarda otomobillerle seyahat edilebiliyor. Yol, demek sadece ulaşım demek değildir. Yol aynı zamanda üretimdir. Çiftçilerimizin önündeki en büyük engeli de çözüme kavuşturduk. Bu sayede çiftçimizi tarlasına gidebilecek ve üretim yapabilecek" dedi.