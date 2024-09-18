Güncel

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camilerde temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, ilk olarak içerideki halılara anti-bakteriyel toz serperek detaylı bir temizlik gerçekleştiriyor. Elektrikli süpürgelerle yapılan bu işlem, halılarda biriken kir ve tozların tamamen temizlenmesini sağlıyor. Bunun ardından camilerin farklı bölümleri de özenle temizleniyor. Ayrıca ekipler tarafından cami avlularında da temizlik yapılıyor.

Ekipler son olarak kırsal bölgedeki Karahöyük Mahallesi'nde ve Selimiye Mahallesi'nde bulunan camilerde temizlik yaptı. Çalışmayla, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde yer alan camilerin temiz ve hijyenik olması sağlanıyor.