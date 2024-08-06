Şehitkamil Belediyesi AGRO Park\'ta Tarım Eğitimleri Başlattı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan AGRO Park'ta, çocukların tarıma olan ilgisini artırmak, bilinçli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için eğitimler başladı. Eğitimlerle daha bilinçli ve üretici bir toplum oluşturma hedefleniyor.

Şehitkamil Belediyesi, tarım eğitimine yönelik önemli bir adım attı. Yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen AGRO Park, kapılarını eğitim faaliyetleri için açtı. İbrahimli 2 bölgesinde, 31 bin 700 metrekarelik geniş bir alana inşa edilen AGRO Park'ta çocuklara, tarımla ilgili eğitim veriliyor. Parkta çocuklara, dünya genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerin yanı sıra Gaziantep ve çevresine özgü tarımsal ürünlerin nasıl yetiştirildiği, hangi şartlarda büyüdüğü öğretiliyor. Bu sayede çocuklar hem genel tarım bilgilerini genişletiyor hem de yerel tarım hakkında derinlemesine bilgi sahibi oluyorlar.

Eğitimde yeni bir dönem

Parkta farklı ekolojik şartlara uygun olarak inşa edilmiş sera ve bahçeler bulunuyor. Bu alanlarda çocuklar, bitkilerin hangi iklimlerde yetiştiğini gözlemleyerek öğreniyor. Uygulamalı eğitimlerle desteklenen bu süreç, çocukların tarıma olan ilgisini artırırken, bilinçli ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Bu kapsamda yapılan eğitimlerle, daha bilinçli ve üretici bir toplum oluşturma amaçlanıyor.

Yerel ve küresel tarım bilgisi

Eğitimler, çocuklara sadece tarımsal ürünlerin yetiştirilme süreçlerini değil, aynı zamanda bu ürünlerin ekolojik ihtiyaçlarını da öğretiyor. Bu sayede çocuklar, küresel ve yerel tarım ürünlerinin iklim ihtiyaçlarını, hangi toprak türlerinde daha iyi yetiştiklerini ve bakım süreçlerini öğreniyor.