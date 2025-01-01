Şehitkamil, Yeni Yılı Sokak Partisi ile Karşıladı

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından yılbaşı dolayısıyla düzenlenen sokak partisi ile binlerce kişi 2025 yılına eğlenerek girdi. Geceye ailesi ile katılan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yılbaşı gecesine özel sokak partisi düzenlendi. Şehitkamil Meydanı'nda gerçekleşen partiye binlerce kişi katıldı. DJ performansları ile keyifli anların yaşandığı gecede Grup Bipolar sahne aldı.

Çeşitli ikramların yapıldığı geceye ailesiyle katılan Başkan Yılmaz, "İnşallah en kötü günümüz böyle olur. Dilerim, 2025 sağlık, mutluluk, huzur ve umut dolu bir yıl olur. Halkımız refaha kavuşur. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.