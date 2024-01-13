Şehitlere yönelik provakatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehit olan Mehmetçiklerimize yönelik provakatif amaçlı paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi. Yurt dışındaki 53 hesap sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. 7 şüpheliden 4'ü yakalandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.