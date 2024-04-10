Şehitlikte hüzünlü bayram - Son Dakika
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Şehitlikte hüzünlü bayram

Bursa'da şehit yakınları, bayram ziyaretlerinin ilkini şehitlerinin kabrine yaptı. Aileler, bayram namazının ardından ilk ziyaretlerini şehitliklere gerçekleştirdi. Hüzünlü bir bayram yaşayan aileler, Pınarbaşı Şehitliğinde yatan yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Duaların edildiği kabirleri temizleyen aileler, çiçeklerin bakımını yaparken, şehitlerin toprağına su döktü.

10.04.2024 19:43
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Şehitlikte hüzünlü bayram

Şehit yakınları bayramın ilk ziyaretinde şehitliğe koştu

BURSA - Bursa'da şehit yakınları, bayram ziyaretlerinin ilkini şehitlerinin kabrine yaptı. Kimi tek başına kimi ise ailesiyle bayramın ilk günü şehidini yalnız bırakmadı.

Aileler, bayram namazının ardından ilk ziyaretlerini şehitliklere gerçekleştirdi. Hüzünlü bir bayram yaşayan aileler, Pınarbaşı Şehitliğinde yatan yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Duaların edildiği kabirleri elleriyle temizleyen aileler, çiçeklerin bakımını yaparken, şehitlerin toprağına su döktü.

Aileler, ettikleri duaların ardından yan kabirde yatan kişinin de mezarını sulamayı ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

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