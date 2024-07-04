Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse önlem almıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse önlem almıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde bulunan boş arazi ve yollar çöp sahasına döndü. Hem sağlığı tehdit eden hem de görüntü kirliliğine sebep olan bu durum yetkililerin çözüm bulamamasıyla devam ediyor.

04.07.2024 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse önlem almıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde bulunan boş arazi ve yollar adeta çöp sahasına döndü. Buzdolabından koltuk parçalarına, araç parçalarından kartonlara kadar envaiçeşit atığın bulunduğu alanlar hem sağlığı tehdit ediyor hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Sanayi Mahallesi'ndeki bazı alanların boş olduğunu fırsat bilenler çevreyi çöp sahasına döndürdü. Hurdacılar bu alanlara kamyonlarla çöp bırakırken, atıklardaki demirleri çıkarabilmek için yangın da çıkarıyorlar. Şehrin merkezinde bulunan bu çöpler hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Yetkililere defalarca şikayette bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, bu konunun çözüme kavuşmasını istiyor.

"Çözüm bulunamıyor"

Sanayi Mahallesi'nde esnaflık yaptığını söyleyen Levent Aykut Yıldız, "Uzun yıllardır hurdacılar çöpleri bu bölgeye atıyor. Daha önce belediyeye şikayette bulunduk ama çözüm bulunamıyor. Eğer belediye bu işi çözemiyorsa Valiliğin el atmasını istiyoruz. Bakanlıktaki yetkili kişilerin sanayi bölgesindeki çöp yığınına çözüm bulmasını istiyoruz. Dönem dönem temizleniyor ama yine bölge çöplüğe dönüyor. Anayollara da çöp bırakıyorlar" dedi.

"Burayı çöp sahası zannedip çöpünü bırakanlarda oluyor"

Yıldız, boş alanların hurdacıların uğrak noktası haline geldiğini ifade ederek, "Para etmeyen hurda parçalarını buraya atıyorlar. Burayı çöp sahası zannedip çöpünü bırakanlarda oluyor. Hurdaları almak için ateş yakıyorlar ve yangın çıkarıyorlar. İtfaiye yangını söndürüyor ama soruna çözüm bulunamıyor. İnşallah kimsenin canı yanmadan, can ve mal kaybına yol açmadan soruna çözüm bulunur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse önlem almıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:28:44. #1.11#
SON DAKİKA: Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse önlem almıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement