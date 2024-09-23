Sel Dehşeti: Zeynep Son Anda Kurtuldu

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VAN'ın Başkale ilçesi Ömerdağı Mahallesi'nde yaşayan Şener ailesinin 16 yaşındaki kızları Zeynep'in, 200 metre sürüklenen konteynerde selden önce ders çalıştığı ortaya çıktı. Üniversite sınavlarına hazırlanan Zeynep Şener, "Sele kapılmaktan son anda kurtuldum" dedi.

Başkale ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde 20 Eylül'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Taşan dere kenarındaki evlerin bahçeleri ile bazı ahırları su bastı. 20 Şubat 2020'de İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından sınıra yakın olan bölgede evleri zarar gören vatandaşlara dağıtılan bir konteyner de sel suları nedeniyle 200 metre sürüklendi. Sel ve çamur yığınları arasında parçalanan konteyner kullanılamaz hale gelirken, bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

'TÜM KİTAPLARIM O KONTEYNERDE GİTTİ'

Şener ailesinin 7 çocuğundan 4'üncüsü olan ve liseyi açıktan okuduktan sonra üniversite sınavlarına hazırlanan Zeynep Şener'in, selden önce konteynerde ders çalıştığı, annesi çağırınca dışarı çıkıp, son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Zeynep Şener, "Konteynerde ders çalışıyordum. Tabletimi şarja takmaya gitmiştim. Yağmur sonrası önce küçük bir sel geldi ama evimize kadar gelmedi. Beni annem çağırdı, mutfak kısmına çadır koymasına yardımcı olmamı istedi. Kitaplarımı konteynerden almaya gelmiştim. O sırada daha kitapları almadan büyük sel geldi ve konteyneri alıp, götürdü. Sele kapılmaktan son anda kurtuldum. Üniversite sınavına hazırlanıyordum, tüm kitaplarım o konteynerde gitti" dedi.

'SEL GELİR GELMEZ HEMEN DIŞARI ÇIKMIŞLAR'

Çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Servet Şener (44) ise selin geldiği saatlerde cuma namazında olduğunu anlattı. Şener, konteynerin yaşam alanları olduğunu belirterek, "O esnada cumadaydım. Kızım konteynerde ders çalışıyordu. Sel gelir gelmez hemen dışarı çıkmışlar. Sel suları ile birlikte konteyner, 200-300 metre sürüklenmiş. Şu anda durduğumuz yere kadar gelmiş. Mağduruz, dışardayız. Üniversiteye hazırlanan 2 öğrencim var. 9 kişi, depreme dayanaklı olduğu için tek o konteynerde kalıyorduk. Konteynerdeki tüm eşyalarımız sele kapılıp, gitti" diye konuştu.

Öte yandan yol, köprü ve tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede çalışma başlatıldı. Devlet Su İşleri, Büyükşehir ve Başkale belediyesine bağlı ekipler enkaz kaldırma ve temizlik çalışması başlatırken, mahallenin eski muhtarı Miraz Acar, her yıl sele maruz kaldıklarını söyledi. Devlet Su İşleri yetkililerinin kapsamlı çalışma yapması gerektiğini belirten Acar, "22 sene muhtarlık yapım. Köyümüze sel kanalının yapılması için çok sayıda dilekçemiz var. Geçen yıl geldiler; DSİ, dere yapılması için çalışma başlattı. Ancak yapım işi başlamadı" dedi.