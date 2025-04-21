Selami Savaş\'ın Başarıları Değerlendirildi

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, göreve gelmesinin üzerinden geçen bir yılı mahalle sakinleriyle bir araya gelerek değerlendirdi.

Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliğinde katılan Savaş, bir yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmaları özetledi.

Savaş, ramazan ayında yaklaşık 450 haneye nakdi ve ayni destek sağlandığını, Düzce Üniversitesi ile yapılan protokolle Yığılca Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu'nun ilçeye kazandırıldığını anlattı. Savaş, Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne tarım bölümü kurulması için çalışmalara başlandığını da müjdeledi.

Sağlık alanında yapılan çalışmalara da değinen Savaş, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle aile hekimlerinin eski jandarma binasına taşınacağını, böylece hastanenin gelişmesinin önünün açılacağını ve sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlanacağını ifade etti. Savaş, hastaneye biyokimya laboratuvarı kazandırıldığını ve tomografi cihazı için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İçme suyu konusunda da önemli adımlar atıldığını dile getiren Savaş, arıtma tesisinin modernizasyonu için Ankara'dan 3 milyon lira ödenek sağlandığını ve ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Savaş, yıllardır atıl durumda bulunan Türk Kızılay ilçe binasının restore edilerek sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği bir merkeze dönüştürüldüğünü, bir yıllık süreçte Petrol Camisi, Ahmetçiler Camisi ve lojmanı ile İncirler Camisi ve lojmanlarının doğalgaz dönüşümünün tamamlandığını, Ahmetçiler İmam Evi'nin bulunduğu 1300 metrekarelik arsanın ise mahalle parkı yapılması için vakıflardan tahsisinin sağlandığını kaydetti.

Yığılcalı Downhill bisikletçisi Yaser, okullararası turnuvada birincilik kazandı

Downhill bisiklet sporunda yeteneğiyle dikkati çeken Yığılcalı genç sporcu Yaser Şen, Düzce'de düzenlenen okullararası bisiklet turnuvasında büyük başarıya imza attı.

Zorlu parkurlarda sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakan Şen, turnuvanın birincisi oldu.

Şen'in başarısı, ilçede büyük bir sevinçle karşılandı. Genç sporcunun ailesi ve arkadaşları, bu önemli zaferden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.