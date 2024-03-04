Selanik mübadillerinin Antalya'ya gelişinin 100'üncü yılında denize kırmızı karanfiller bırakıldı - Son Dakika
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Selanik mübadillerinin Antalya'ya gelişinin 100'üncü yılında denize kırmızı karanfiller bırakıldı

Antalya'da düzenlenen törende, Selanik mübadillerinin kente gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla denize kırmızı karanfiller bırakıldı. Mübadil torunu Dr. Abdurrahim Kaplan, rahmetli dedesinin vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu dile getirdi. Törene 100'e yakın mübadil yakını katıldı ve anma töreninde lokma ikramı yapıldı.

04.03.2024 23:17
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Selanik mübadillerinin Antalya'ya gelişinin 100'üncü yılında denize kırmızı karanfiller bırakıldı

ANTALYA - Antalya'da Selanik mübadillerinin kente gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende, denize kırmızı karanfiller bırakıldı. Törene katılan mübadil torunu Dr. Abdurrahim Kaplan, rahmetli dedesinin 'bizi hatırla ve hatırlat' sözünü tutmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinliğe 100'e yakın mübadil yakını katıldı. Mübadil bir dedenin torunu olan Dr. Abdurrahim Kaplan, yaptığı konuşmada, 26 Şubat 1924 yılında Ümit Gemisi ile başlayan maceranın bundan tam 100 yıl önce bugün, 8 gün süren gemi yolcuyla Antalya'da başladığına dikkat çekti. Rahmetli dedesinin kendisine bir vasiyet bıraktığını aktaran Kaplan, "1983 yılında tıp fakültesini kazandığımda benden, 'Evladım 100. yılımızda ben 114 yaşında olacağım. Muhtemelen ben o yaşı göremem. Senden ricam ve vasiyetim bizleri hatırla ve hatırlat. Tüm mübadil dostlarımızı bir araya topla, bizleri yad et evladım' diye söz almıştı. Ben de o söze istinaden sizleri buraya çağırmış oldum. Verdiğim sözü tuttuğum için çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından birlikte fotoğraf çekinen grup, ardından Kaleiçi Yat Limanı'nda Selanik mübadilleri ansına denize kırmızı karanfil bıraktı. Anma töreninde lokma ikramında da bulunuldu.

Kaynak: İHA

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