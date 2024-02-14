Selçuk Üniversitesi\'nde Yakıt Tüketimini Azaltacak Kompozit Jant Prototipleri Geliştirildi

Selçuk Üniversitesi'nde araçların yakıt tüketimini azaltacak kompozit jant prototipleri geliştirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Turan Demirci'nin, elektrikli araçların yanı sıra fosil yakıt tüketen araçlarda da yakıt tüketimini azaltan karbon, cam/karbon ve cam elyaf takviyeli kompozit jantlar geliştirdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mehmet Turan Demirci, kompozit jant prototiplerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde geliştirildiğini ifade etti.
Doç. Dr. Demirci, şunları kaydetti:
"Son zamanlarda savunma teknolojisi, otomotiv, deniz ve havacılık sektöründe kompozit malzemelerin kullanımı büyük yer kaplamaktadır. Kompozitlerin sağlamış oldukları yüksek dayanım ve düşük ağırlık, ileri teknoloji sanayisinde büyük önem taşımaktadır. Elektrikli araçlarda menzil mesafesinin arttırılması, benzin/dizel yakıtlı araçlarda yakıt tüketiminin azaltılmasında araç ağırlıklarının düşürülmesi etken faktör olarak görülmektedir. Bunun yanında araçlarda yolcu ve taşıt güvenliğinde de ileri kompozit teknolojisi etken rol almaktadır. Ülkemizin yerli ve milli ileri kompozit teknolojisi de hızlı ilerleme kaydetmektedir. Bu doğrultuda Selçuk Üniversitesi olarak bu ilerlemeye katkı sağlama hedefiyle çalışmalar gerçekleştirmekteyiz."
Jantların düşük hızlı araçlar ve tarım makinaları başta olmak üzere, özellikle de elektrikli araçlar için kullanılabilir olduğu kaydedilen açıklamada, prototipleri geliştirilen kompozit jantların benzeri çelik jantlara göre 4 bin 500 kilogramdan, 600 grama kadar ağırlığının düşürüldüğü kaydedildi.
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