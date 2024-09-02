Selda Bağcan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde konser verdi

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(İSTANBUL)- Sanatçı Selda Bağcan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda konser verdi.

Beşiktaş Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda sanatçı Selda Bağcan'ı ağırladı. Türkülerini barış, sevgi ve kardeşlik için seslendiren sanatçıya binlerce Beşiktaşlı ve İstanbullu eşlik etti. Konserde, barış ve kardeşlik mesajları verildi. Toplumsal barışın hakim olduğu bir gelecek temennisini dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Barışın ve kardeşliğin güçlü sesi Selda Bağcan'ın türküleri eşliğinde komşularımızla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladık. Toplumsal barışın, refahın ve huzurun hakim olduğu bir gelecek için el ele mücadelemiz devam edecek" dedi.

Gecenin sonunda Selda Bağcan adına Beşiktaş Belediyesi'nin TEMA Vakfı'na bağışladığı fidan plaketi sanatçıya takdim edildi.