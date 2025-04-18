Selimpaşa'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

(İSTANBUL) - Selimpaşa'da, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayacak önemli bir yatırımın açılışı yapıldı. Hayata geçirilen Remzi Gürsu Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Tolga Toğan, tören sırasında yaptığı konuşmasında, açılışın hayırsever katkılarıyla gerçekleştirildiğini ve bu tür yatırımların toplum sağlığına büyük fayda sağladığını belirtti. Remzi Gürsu'nun adını taşıyan bu tesisin, Silivri'nin farklı mahallelerinde benzer sağlık merkezlerinin açılmasına öncülük edeceğini ifade etti.

Toğan, bu tür projelerin, ülkenin sağlık altyapısına değer kattığını vurgularken, Selimpaşa ve Silivri için sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve kaliteli hale gelmesi için çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasında Selimpaşa'nın sağlık alanındaki gelişimi için önemli bir adım atıldığını söyledi. Başkan Balcıoğlu, bu merkezle birlikte Selimpaşa'daki sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini vurgulayarak, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi adına var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Başkan Balcıoğlu, "Bizim için sağlık, sadece fiziksel iyilik değil, aynı zamanda insanlarımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Bu anlayışla, eksikliği olan her mahallemizde sağlık yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çeltik Mahallesi, Ortaköy gibi mahallelerimizde projelendirme çalışmalarımız tamamlanmış durumda ve bu projeleri il sağlık müdürlüğümüzle birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, açılışı yapılan Remzi Gürsu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu'nun bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Balcıoğlu, 5 hekimli Aile Sağlık Merkezi'nin içinde gebelik izleme odası, bebek izleme odası, hemşire ve muayene odalarının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Sağlık Merkezinin yanındaki 2 üniteli 112 Acil Servis noktasının, hızlı sağlık müdahalesine imkan sağlayacağını sözlerine ekledi.

"Bu tesis için belediyemiz 2 bin metrekarelik bir alan tahsis etti. Merkezimizde hizmet verecek olan hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve hayırsever Remzi Gürsu'nun emeğiyle bu güzel tesis hayat buldu" diyen Başkan Balcıoğlu, projeye katkı sunan tüm kamu kurumlarına ve Silivri'ye hizmet için çalışan paydaşlara teşekkür etti.

Başkan Balcıoğlu, ayrıca plaket takdim ederek, hayırsever Remzi Gürsu'ya teşekkür etti.

Başkan Balcıoğlu ayrıca, çok yakında Velalı Hala Huzurevi'nin açılışını da gerçekleştireceklerini belirterek, Selimpaşa'da sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

İstanbul İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu, açılışta yaptığı konuşmasında, aile sağlığı merkezlerinin önemine vurgu yaptı. Küçükoğlu, sağlık hizmetlerinin temelinin sadece tedavi edici değil, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu belirterek, hastalıkların ortaya çıkmadan engellenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinin, aile hekimliğinin temel bir unsuru olduğunu ifade eden Küçükoğlu, "Sağlık hizmetlerinin odağını aile sağlığı merkezlerine ve aile hekimlerine çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Silivri'nin otuzuncu aile sağlığı merkezinin açılışını yaptıklarını ve bu merkezle birlikte aile hekimliği başına düşen nüfusun hedeflenen seviyeye yaklaştığını söyledi. Silivri'de şu an aile hekimliği başına düşen nüfusun iki bin sekiz yüz seksen olduğunu belirten Küçükoğlu, bu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri,Selimpaşa Remzi Gürsu Aile Sağlığı Merkezi'nde kurdeleyi birlikte kesip açılışı gerçekleştirdi.

Kaymakam Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu, Silivri İlçe Sağlık Müdürü, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri, ardından yeni tesisin tüm birimlerini gezerek, sağlık hizmetlerinin sunulacağı alanları inceledi.