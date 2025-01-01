Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.
İlçede önceki gün etkili olan yağış nedeniyle Tekeli, Gedik ve Fidan Tepesi üs bölgelerinin yolu kapandı.
Söz konusu üs bölgelerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.
Son Dakika › Güncel › Şemdinli’de Karla Mücadele - Son Dakika
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