Senato'dan Katar ve BAE'ye Silah Satışına Reddetme - Son Dakika
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Senato'dan Katar ve BAE'ye Silah Satışına Reddetme

12.06.2025 11:10
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ABD Senatosu, Katar ve BAE ile 3,2 milyar dolarlık askeri anlaşmaları durdurmayı reddetti.

ABD Senatosu'nda, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılması planlanan 3,2 milyar dolarlık askeri anlaşmaların durdurulmasını amaçlayan yasa teklifleri reddedildi.

Demokrat Senatörler Chris Murphy, Chris Van Hollen, Brian Schatz, Tim Kaine, Bernie Sanders, Mazie Hirono ve Jeff Merkley tarafından gündeme getirilen tasarılardan ilki, Katar'a 1,9 milyar dolarlık MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) satışını, diğeri ise BAE'ye 1,3 milyar dolarlık Chinook helikopter satışını durdurmayı amaçlıyordu.

Ancak her iki karar tasarısı da 100 üyeli Senato'da yapılan oylamada lehteki 39 oya karşı aleyhteki 56 oyla reddedildi.

Karar tasarılarının destekçileri, satışlara karşı çıkma gerekçeleri arasında Katar'ın ABD Başkanı Donald Trump'a hediye etmeyi teklif ettiği lüks jet uçağı ve Trump'ın kurduğu World Liberty Financial adlı kripto girişimiyle bağlantılı bir kripto para birimini kullanmayı kabul eden BAE destekli bir firma ile yapılan anlaşmayı gösterdi.

Oylama öncesi Senato Genel Kurulu'nda konuşan Senatör Chris Murphy, Katar ve BAE'nin ABD'nin bölgedeki önemli ortakları olduğunu vurguladı ancak, "Bu iki ülke başkana kişisel hediyeler sunmaya devam ederken, ilişkilerin olağan şekilde sürmesini destekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ne yaptığı ziyaretten 3,2 trilyon dolar değerinde silah satışı ve yatırım anlaşmaları yaparak ülkesine dönmüştü.

Söz konusu anlaşmaların yanı sıra, Katar'ın Trump'a yaklaşık 400 milyon dolar değerinde bir Boeing 747-8 uçağı hediye etmesi de tartışma konusu olmuştu.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çevreler, söz konusu hediyenin etik ve yasal sorunlar doğurabileceği gerekçesiyle iade edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senato'dan Katar ve BAE'ye Silah Satışına Reddetme - Son Dakika

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