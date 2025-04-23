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Senatör Durbin Emekli Oluyor

ABD Senatörü Dick Durbin, 44 yıllık kariyerini sonlandırarak yeniden seçime girmeyecek.

23.04.2025 19:24
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ABD Senatosu'nun 2 numaralı Demokrat üyesi Senatör Dick Durbin, yeniden seçimlere girmeyeceğini ve 44 yıllık Kongre kariyerini noktalayacağını açıkladı.

ABD Senatosu'ndaki en önemli Demokrat isimlerden olan 80 yaşındaki Illinois Senatörü Durbin, emekliye ayrılma kararı aldı.

Durbin, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden aday olup olmama kararını vermek hiç de kolay olmadı. Birleşik Devletler Senatörü olmayı gerçekten çok seviyorum. Ama kalbimin derinliklerinde, meşaleyi artık devretme zamanının geldiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

44 yıldır Kongre'de görev yapan Durbin'in boşaltacağı Illinois senatörlüğü koltuğu için 2026 Kongre ara seçimlerinde büyük bir yarışın yaşanması bekleniyor.

1997 yılından bu yana 5 dönem senatörlük yapan Durbin, uzun yıllardır Demokratların Senato'daki en üst düzey isimlerinden biri olarak görev yapıyor.

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Kaynak: AA

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