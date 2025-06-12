ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, protestolarla ülke gündemine oturan Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonları hakkında basın toplantısı düzenledi.
Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen Demokrat Kaliforniya Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi.
Padilla, "Ben Senatörüm ve Bakan'a bir sorum var." diye seslenmesine rağmen en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından zorla dışarı çıkarıldı.
Sosyal medyaya da düşen görüntülerde, Padilla'nın salonun dışında görevlilere, "Elinizi üzerimden çekin." diyerek bağırdığı ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Senatör Padilla, ICE Toplantısından Dışarı Atıldı - Son Dakika
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