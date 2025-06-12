Senatör Padilla, ICE Toplantısından Dışarı Atıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, protestolarla ülke gündemine oturan Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonları hakkında basın toplantısı düzenledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem

DEMOKRAT SENATÖRE SORU İZNİ VERİLMEDİ

Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen Demokrat Kaliforniya Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi.

ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI

Padilla, "Ben Senatörüm ve Bakan'a bir sorum var." diye seslenmesine rağmen en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından zorla dışarı çıkarıldı.

İTE KAKA UZAKLAŞTIRILDI

Sosyal medyaya da düşen görüntülerde, Padilla'nın salonun dışında görevlilere, "Elinizi üzerimden çekin." diyerek bağırdığı ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüldü.