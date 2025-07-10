Senegal'de 201 Kaçak Göçmen Yakalandı

Senegal'de İspanya'ya kaçak yollarla gitmek üzere olan 201 kişi yakalandı.

Senegal Deniz Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin güneyindeki Sine Saloum Deltası'nda Deniz Kuvvetleri unsurlarının karada bekleyen 69 kişilik bir grupla karşılaştığı ardından aynı bölgede balıkçı teknesiyle denize açılmak üzere olan 132 kişilik başka bir göçmen grubunun daha tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıktığı belirlenen toplam 201 kişinin yakalandığı bildirildi.

Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan Sine Saloum Deltası'nda, nehir ve derelerin oluşturduğu karmaşık su yolları sayesinde Atlantik Okyanusu'na ulaşım kolaylaştığı için son dönemde yasa dışı göç girişimleri de arttı.

"Ya İspanya ya ölüm"

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi de Senegalli gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) kat etmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

İlk kaçak göçmen teknesi 30 yıl önce ulaştı

Kaçak yollarla ilk kez 2 genç balıkçı tarafından Ağustos 1994'te ulaşılan Kanarya Adaları, 30 yılı aşkındır bu rotadan kaçak göçle mücadele ediyor.

İspanya İçişleri Bakanlığının, geçen yıl yayımladığı verilerde 30 yılda yaklaşık 230 bin kişinin kaçak yollarla Adalara ulaştığına işaret ediliyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar) da Aralık 2024'te yayımladığı raporda, 2024'te en az 10 bin 457 kişinin İspanya kıyılarına kaçak yollarla ulaşmaya çalışırken öldüğünü ortaya koydu.

Raporda, 2024'ün, İspanya'nın modern göç tarihi için "en ölümcül" yıl olduğu vurgulanırken her gün ortalama 30 kişinin İspanya'ya geçmeye çalıştığı sırada denizde öldüğü belirtildi.