Senegal\'de muhalefet ve sivil toplum örgütleri yeni seçim tarihi talep ediyor

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Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesinin ardından bir an evvel yeni seçim tarihinin belirlenmesini talep eden muhalefet ve sivil toplum örgütleri, yarından itibaren 5 günlük eylem planını hayata geçirecek.

Muhalif cumhurbaşkanı adaylarının da destek verdiği "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli kolektiften yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in bir an evvel yeni seçim tarihini belirlemesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda başkent Dakar'da 5 gün boyunca çeşitli eylem ve toplantılar düzenleyecek ittifak, yarın Dakar'daki Nation Meydanı'nda toplanacak, ertesi gün de Dakar'ın Grand Yoff semtinde sokağa çıkacak.

İttifak, normal şartlarda bu pazar düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto için 25 Şubat'ta bir oy verme merkezinde sembolik oy sandığı kuracak.

Dakar'daki birçok sivil toplum örgütü ve sendika, 26 Şubat'ta ortak bir basın toplantısı düzenleyecek ve ittifakın çağrısıyla 27 Şubat'ta Dakar'da birçok iş kolunda büyük ölçekli iş bırakma eylemleri düzenlenecek.

İttifak, seçimin 3 Mart'ta düzenlenmesi için bu eylemler ve halk desteğiyle Cumhurbaşkanı Sall'e baskı yapmayı hedefliyor.

Fransız vatandaşlığı tartışmaları

Cumhurbaşkanı seçimine 3 hafta kala Rose Wardini isimli adayın Fransız vatandaşlığının ortaya çıkması ancak aday olabilmek için Fransız vatandaşlığından ayrılan muhalefet lideri Karim Wade'nin ise nihai listede yer almaması ülkede tartışma konusu olmuştu.

Wade'nin partisi Senegal Demokrat Parti (PDS), adaylarına haksızlık yapıldığı gerekçesiyle seçimin ertelenmesi için 2 Şubat'ta Ulusal Meclise kanun teklifi sunmuştu.

Wardini'nin Fransız vatandaşlığına rağmen listede yer alması ise bazı Anayasa Konseyi üyeleri hakkında rüşvet iddialarını gündeme getirmiş ve Ulusal Meclis'te bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmuştu.

Seçime 3 hafta kala erteleme

Cumhurbaşkanı Macky Sall, bu gelişmeler ışığında 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'ta yapılacak seçimi ertelediğini duyurmuştu.

Seçimin 6 ay ertelenmesi için PDS tarafından Ulusal Meclis'e sunulan kanun teklifi, 5 Şubat'ta kabul edilmiş; teklifte yapılan değişiklikle yeni seçim tarihi 15 Aralık olarak belirlenmişti.

Teklifte 25 Şubat'ta seçim olması halinde görevi 2 Nisan'da bırakacak Sall'in halefi seçilene kadar görevine devam etmesine olanak veren madde ise başta muhalefet olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Sall, "anayasal ve kurumsal" darbe yapmak ve görev süresini anayasaya aykırı şekilde uzatmaya çalışmakla suçlanmıştı.

Seçimin yaklaşık 10 ay ertelenmesinin ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmış ve 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Anayasa Konseyi'nden Cumhurbaşkanı Sall'in kararına iptal

Muhalif cumhurbaşkanı adaylarının itirazını değerlendiren Anayasa Konseyi de 15 Şubat'ta seçimin ertelenmesine yönelik kararnameyi "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Konseyin gerekçeli kararında, seçimin ilk belirlenen tarih 25 Şubat'ta da yapılmasının mümkün olmadığının altı çizilmiş ancak Cumhurbaşkanı Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi bitmeden önce yapılması gerektiği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı seçiminin tam olarak hangi tarihte yapılacağı hala bilinmiyor.