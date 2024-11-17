Senegal'de Erken Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Senegal'de Erken Seçim Heyecanı

Senegal, 165 milletvekilini seçmek için sandık başına gidiyor. Seçim sonuçları 22 Kasım'da açıklanacak.

17.11.2024 12:16
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Senegal'de halk Ulusal Meclise girecek 165 milletvekilini seçmek için sandık başına gidiyor.

Yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Başkent Dakar'da bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede koalisyon ve siyasi partilerin hazırladığı 41 listeden seçilecek 165 milletvekili, 5 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

Erken seçimin favorisi olarak Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF gösteriliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderliğindeki "Takku Wallu (Yerel dil Volofçada 'yardım için birleşmek')" koalisyonu, nisanda yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday olan eski Başbakan Amadou Ba'nın önderliğindeki "Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah')" koalisyonu ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias'ın liderlik ettiği Samm Sa Kaddu (Volofçada 'sözümü tutuyorum')" koalisyonu da favoriler arasında yer alıyor.

Sonuçlara ilişkin genel eğilimin gece yarısı belli olması beklenirken, Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları en geç 22 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Yeni meclis, sonuçların resmiyet kazanmasının ardından 45 gün içinde göreve başlayacak.

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Mecliste, Sall karşıtı Sonko'nun Başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu.

Nisan 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye da eylülde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Bu erken genel seçim, yaklaşık 7 aydır yönetimde olan Faye ve Sonko için de bir test niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal'de Erken Seçim Heyecanı - Son Dakika

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