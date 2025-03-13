Senegal'de İstiklal Marşı'nın kabulü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Senegal'de İstiklal Marşı'nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde düzenlenen tören, Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstiklal Marşı'nın kabulüne ilişkin hazırlanan animasyon gösterildi.

Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Alper İpek de Çanakkale Zaferi'nin tarihine ilişkin bir sunum yaptı.