Senegal'de Kurban Bayramı'na Hazırlık Devam Ediyor - Son Dakika
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Senegal'de Kurban Bayramı'na Hazırlık Devam Ediyor

Senegal'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Yüzde 95'i Müslüman olan ülkede halkın kurban için tercih ettiği hayvan koyun olduğu için sokaklar, irili ufaklı hayvan pazarlarıyla dolup taşıyor. Kurban kesmenin ibadetin yanında güçlü bir geleneğe dönüştüğü ülkede dar gelirli aileler, kurbanlık koyunlarını bir yıl önceden ucuza alıp besliyor. Müslüman ve Hristiyan toplumunun bir arada huzur içinde yaşadığı ülkede Müslümanların kurban telaşına Hristiyan komşuları da kayıtsız kalmıyor. Senegal'de bu yıl 810 bin küçükbaş hayvanın kurban edilmesi bekleniyor.

14.06.2024 11:37
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Senegal'de adeta festival havasında yaşanan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarındaki hareketlilik sürüyor.

Yerel Volofçada "Tabaski" diye bilinen ve bu yıl 17 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı, ibadetin yanında yılın en önemli kutlaması kabul ediliyor.

Yüzde 95'i Müslüman olan ülkede zengin-fakir fark etmeden hemen herkes, muhakkak kurban kesmeye çabalıyor.

Halkın kurban için sadece koyunu tercih etmesi nedeniyle hayvan pazarlarında büyükbaşlara neredeyse hiç rastlanmıyor.

Sadece koyuna olan bu talep dolayısıyla sokaklar, irili ufaklı hayvan pazarlarıyla dolup taşıyor.

Başkent Dakar'ın en lüks mahallelerinde bile kurulan koyun pazarları, gün boyu yüzlerce müşteri ağırlıyor. 50 bin CFA'dan (yaklaşık 80 dolardan) başlayan fiyatlar, 500 bin CFA'ya (yaklaşık 800 dolar) kadar çıkabiliyor.

Sürü sahipleri, koyunlarını daha yüksek fiyata satabilmek için muhakkak yıkıyor. Dakar gibi okyanus kenarındaki kentlerde de koyunlar sahile götürülerek yıkanıyor.

Kurban kesmenin ibadetin yanında çok güçlü bir geleneğe dönüştüğü ülkede dar gelirli aileler, kurbanlık koyunlarını bir yıl önceden ucuza alıp besliyor.

Bayram yaklaştıkça koyunlara şehirlerarası yollarda da rastlanıyor. Bazen bir binek aracın, bazen de bir yolcu otobüsünün üstüne sıkıca bağlanan koyunlar, bir şehirden başka bir şehre taşınıyor.

Ayakları bağlandıktan sonra çuvallara konulan ve sadece boynundan yukarısı açıkta kalan koyunların bu çileli yolculuğu bazen 10 saati buluyor.

Çekilişle kurbanlık koyun

Müslüman ve Hristiyan toplumunun bir arada huzur içinde yaşadığı ülkede Müslümanların kurban telaşına Hristiyan komşuları da kayıtsız kalmıyor.

Bazı Hristiyan ailelerin de çocuklarının ısrarıyla koyun aldığı ve kurban zamanında kestiği biliniyor.

Senegal'de kurbanda koyun kesmenin önemine binaen bazı süpermarketler ve iş yerleri, müşterilerine çekilişle koyun armağan ediyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip ülkede bu yıl 810 bin küçükbaş hayvanın kurban edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal'de Kurban Bayramı'na Hazırlık Devam Ediyor - Son Dakika

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