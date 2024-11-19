Senegal Seçimlerinde PASTEF Galip Geldi

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Senegal'de 17 Kasım'da düzenlenen genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF, meclisteki sandalyelerin yüzde 80'ini garantiledi.

Ulusal Seçim Komisyonu henüz resmi sonuçları açıklamasa da neredeyse tamamlanan oy sayımına ilişkin çeşitli tahmin grafikleri yayımlandı.

"Vie-Publique" isimli sivil toplum hareketinin yayımladığı ve yerel basında da sıkça paylaşılan grafiğe göre, Cumhurbaşkanı Faye ve Başbakan Sonko'nun partisi PASTEF, 165 sandalyeli Ulusal Meclis'te 131 milletvekili çıkarıyor.

Böylece PASTEF, meclisteki sandalyelerin yüzde 80'ini garantiledi.

Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in "Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek')" koalisyonu 16, eski cumhurbaşkanı adayı ve eski Başbakan Amadou Ba liderliğindeki "Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah')" koalisyonu 7 ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias liderliğindeki "Samm Sa Kaddu (Volofçada 'sözümü tutuyorum')" koalisyonu ise 3 milletvekilini meclise gönderiyor.

Geri kalan koltuklar da çeşitli koalisyon ve siyasi hareketler arasında paylaşılıyor.

Grafikte en çok dikkati çeken başka bir husus da mecliste çoğunluğa sahip eski Cumhurbaşkanı Sall koalisyonunun vekil sayısının 83'ten 16'ya düşmesi oldu.

Ulusal Seçim Komisyonu'nun, resmi sonuçlarının en geç 22 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Rakiplerden tebrik

PASTEF'in zaferi, 17 Kasım gecesi büyük ölçüde belli olmuş ve başta Jamm ak Njarin ve Samm Sa Kaddu koalisyonları başta olmak üzere birçok siyasi parti ve oluşum tebrik mesajı yayımlamıştı.

Sall'in önderliğinde Takku Wallu'dan yapılan açıklamada ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddia edilmiş ve konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağı duyurulmuştu.

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Meclis'te, Sall karşıtı Sonko'nun başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu.

Mart 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye da eylülde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.