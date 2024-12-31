Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde sentetik ecza bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde şüphelendikleri M.K. (22) ve N.K'yi durdurdu.
Yapılan aramada 54 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Sentetik Ecza ile İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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