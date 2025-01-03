Seongnam'da Yangın: 300 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Seongnam'da Yangın: 300 Kişi Kurtarıldı

Seongnam'daki 8 katlı binada çıkan yangında 300'den fazla kişi kurtarıldı, 130 kişi dumandan etkilendi.

03.01.2025 17:20
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Güney Kore'de başkent Seul'un güneyindeki Seongnam şehrinde 8 katlı binada çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Bundang'daki 8 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, binada bulunan 300'ü aşkın kişinin kurtulduğunu belirtti.

Binadaki 70 kişinin kendi çabalarıyla, 240'ı aşkın kişinin ise ekiplerin yardımıyla çıkarıldığını aktaran yetkililer, yangında yaklaşık 130 kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının ağır olmadığını ifade etti.

Binanın ilk katındaki restoranın mutfağında başlayarak diğer katlara yayıldığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkma nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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