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Serik Belediyesi, Ürettiği Karpuz ve Domatesten Elde Edilen Gelirle Engellilere Özel Araç Aldı - Son Dakika
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Serik Belediyesi, Ürettiği Karpuz ve Domatesten Elde Edilen Gelirle Engellilere Özel Araç Aldı

Serik Belediyesi, Çandır Mahallesi'ndeki seralarda yetiştirdiği domates ve karpuzları satarak elde ettiği geliri engellilerin hizmetinde kullanmak üzere özel tasarımlı bir araç satın aldı. Belediye Başkanı Enver Aputkan, aracın alım süreci ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve üretimin önemine vurgu yaptı.

Serik Belediyesi, Ürettiği Karpuz ve Domatesten Elde Edilen Gelirle Engellilere Özel Araç Aldı
21.12.2023 - 11:14,
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Serik Belediyesi ürettiği karpuz ve domatesten elde ettiği gelirle engellilerin hizmetinde kullanılması için özel tasarımlı bir araç aldı.

Çandır Mahallesi'ndeki belediyenin seralarına ekilen domates ve karpuzların satışında elde edilen gelirle ilçeye kazandırılan özel engelli aracının tanıtımını yapan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan aracın alım süreci ile ilgili bilgi verdi.

Aputkan, "Belediyemiz aynı zamanda üreten belediye. Yaklaşık üç yıldır boş arazilerimize buğday ekerek, buğday üretimi yapıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek anlamında ürettiğimiz buğdayları kullanıyoruz. Yine Çandır Mahallemizdeki 20 dönüm civarında seramızda da 2 yıldan beri de domates ve karpuz ekiyoruz. Geçen yıl oradan ürettiğimiz ürünlerden kazandığımız paramızla da engelli vatandaşlarımızın hizmetini kolaylaştırmak için, onları hizmet vermek için Devle Malzeme Ofisinden bir minibüs aldık." dedi.

Aracın maliyetinin 1 milyon 143 bin lira olduğunu kaydeden Aputkan, şöyle devam etti:

"Üreterek böyle bir aracın belediyemize kazandırılması bizleri de çok mutlu ediyor. Bu yıl da Çandır'daki seralarımıza domates ve kapya biber ektik. Şu anda domateslerimiz yetişti satışları devam ediyor. Dolayısıyla oradan kazanılan parayla da yine Park Bahçeler Müdürlüğümüze bir hizmet aracı alacağız. Üreteceğiz, üretmeden olmuyor. Yani tarımda da, sanayide de üretmeden olmuyor. Dolayısıyla üretmeyi, üretimi destekliyoruz. Yani bu konuda da biz de öncü belediyelerden bir tanesiyiz. Aldığımız engelli aracımıza dikkat edilirse domates ve karpuz resmini görülecektir. Bundaki niye domates ve karpuz resmini oraya koyduk? Geçen yıl karpuz ve domates ekmiştik. Onun parasıyla aldığımız için bu engelli aracını özellikle o karpuz ve domatesin engelli aracımızın üzerinde o resmin bulunması bizim için önemli."

Kaynak: AA
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