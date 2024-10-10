Serik Fen Lisesi'ne Yeni Laboratuvarlar

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Antalya'nın Serik ilçesindeki fen lisesine BASF Tohum firması tarafından 3 laboratuvar yaptırıldı.

Karadayı Mahallesi'ndeki Serik Fen Lisesi'nde laboratuvarların açılışı için tören düzenlendi.

Kaymakam Cemal Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'da hayırseverlerin eğitime önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Kentte faaliyet gösterin firmanın yönetimi tarafından ilçedeki fen lisesine fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları kazandırıldığı dile getiren Şahin, öğrencilerin laboratuvarlarda yapacakları çalışmalarla tarım sektörüne katkıda bulunacağını ifade etti.

BASF Tohum Firması İşletme Müdürü Cengiz İçel de laboratuvarların eğitim gören öğrenciler için faydalı olmasını diledi.

Öğrencilere başarılar dileyen İçel, "Geleceğimiz olan gençlerin hayatlarına bir nebze de olsa değer katabilmek amacıyla böyle bir çalışmaya imza attık. Mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Törende Şahin, İçel'e destekleri dolayısıyla plaket verdi.

Açılış sonrası Şahin, biyoloji laboratuvarında mikroskopla bir balığın hücrelerini inceledi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Okul Müdürü Mehmet Şahin, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.