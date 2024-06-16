Serik'te bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki törene, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Halil Demir, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Şahin, programda vatandaşların bayramını kutladı.

Bir bayramda daha bir arada olduklarını söyleyen Şahin, "İnşallah sağlık içerisinde yakınlarımızla bayramımızı geçireceğiz. Bugün aynı zamanda Babalar Günü. Babaların, Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Bayramlar milletçe bir araya geldiğimiz, kaynaştığımız müstesna günlerden biri. Daha nice bayramları kutlamayı Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Törenden sonra Kaymakam Şahin ve protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Serik Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Protokol burada polis, jandarma personeli, hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile bayramlaştı.

Bayramlaşma programının ardından Kaymakam Şahin, şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.