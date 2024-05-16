Serik'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Serik'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Serik\'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Milli Eğitim Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Programda engelli annesi Hatice Bakar'ın konuşması, öğrencilerin müzikal dinletisi, dans, folklor gösterisi ve şiirler yer aldı.

16.05.2024 13:03
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Antalya'nın Serik ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Engelli annesi Hatice Bakar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin müzikal dinletisi, dans, folklor gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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