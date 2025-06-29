Serik'te Sazlık Yangını Korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde seraların bulunduğu bölgede sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Serik ilçesine bağlı Çakallık mahallesi Kır mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen nedenle sazlık alanda yangın çıktı. Seralara yakın alanda çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla çevredekiler gerçekleştirdi. Kovalara doldurdukları sularla yangına müdahale eden vatandaşlar, yangın seralara sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.