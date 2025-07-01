Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kamil T. idaresindeki 07 ADF 057 plakalı hafif ticari araç, Serik- Belek yolu Eminceler mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ayşe T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?