Serik'te Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O, İ.G, H.Y, BT, S.A ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, F.O. ve F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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