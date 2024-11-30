Serik\'te Yaralı Adam Kanalda Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde, içinde su olmayan yaklaşık 7 metre derinlikteki kanalda yaralı halde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kökez Mahallesi'ndeki Kız Deresi kanalından gelen sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Merdivenle kanala inen itfaiye ekipleri, yaralı halde bulunan adamı, kanaldan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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