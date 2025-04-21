Serik\'te Yolcu Otobüsünde Yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüseyin Demir'in kullandığı 34 GMU 639 plakalı otobüs, Yukarı Kocayatak Kavşağı'nda motor kısmından alev aldı.
Yedek sürücünün alevleri fark etmesiyle sürücü Demir, otobüsü emniyet şeridine çekti, 22 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
Yolcular, başka bir otobüse nakledildi.
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