Servis Otobüsü Gecekonduda Kazaya Sebep Oldu

Arnavutköy'de, park halindeyken hareket eden servis otobüsü gecekonduya çarparak durabildi.

Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde park halinde olan servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Bir süre caddede ilerleyen otobüs, bir gecekondunun duvarına çarparak durabildi.

Kaza sırasında sokakta bulunan bir kadın ile motosikletli kurye, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.