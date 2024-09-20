Tokat'ın Almus ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Almus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencileri okullarına götüren servis araç şoförlerine Kaymakam Emre Çömen'in talimatı doğrultusunda İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim verildi.
Almus Halk Eğitimi Merkezindeki eğitimde sürücülere uymaları ve dikkat etmeleri gereken konularda bilgi aktarıldı.
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