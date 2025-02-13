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SES'ten Hacettepe Üniversitesi'ne Tepki

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SES, hastanede temsilcilik odasının gizlice boşaltılmasına karşı basın açıklaması yaptı.

13.02.2025 15:58
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(ANKARA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde sendikanın temsilcilik odasının gece yarısı gizlice boşaltıldığını tabelalarının söküldüğünü ve kapı kilitlerinin değiştirildiğini belirtti. Buna karşı SES, "Odamızı gece yarısı operasyonu ile boşaltarak, SES'imizi kesebileceğinizi, mücadelemizi engelleyeceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bugünden sonra, bizim için her yer sendika odası, her yer direniş alanı" ifadelerine yer verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde sendikanın temsilcilik odasının gece yarısı gizlice boşaltıldığını, tabelalarının söküldüğünü ve kapı kilitlerinin değiştirildiğini bildirdi. "Bu saldırıya karşı 'her yer sendika odası, her yer direniş alanı'" diyerek, bugün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Konuşma yapan SES Hacettepe İşyeri Temsilcisi Sabiha Akdeniz Günay, "Uzun süredir Üniversitemizin yönetilemediğini hastanede çalışan personelin sorunlarına çözüm bulunmadığını gerçeğini söyledik. Bugüne kadar hiçbir sorunumuza radikal çözüm üretemeyen üniversite yönetimi iş sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine gelince hem çalışma alanlarında hem de sendikal bazda hızlıca karar alabilir yapıya sahip" dedi. Günay, şunları söyledi:

"Dün gece temsilcilik odasının boşaltılması basit bir nedenle açıklanamaz"

"Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin sorunları dağ olmuş iken; Hacettepe Üniversitesi yönetimi sorunları çözmek yerine, sendika odasının boşaltılmasını kendine görev bilmiştir. Uzun zaman önce hastanede yetkili sendika olan SES'in temsilcilik odası talep etmesine rağmen bu talebi yönetim tarafından karşılanmamış, daha sonra haftalar süren eylem ve etkinlik sonucunda temsilcilik odası mücadelemiz sonucunda alınmıştır.

'Hak verilmez alınır' şiarı ile yola çıkan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine ait temsilcilik odasının geri alınmak istenmesi ve dün gece temsilcilik odasının boşaltılması basit bir nedenle açıklanamaz. Bize yönetim bu odayı yandaş sendikalara yaptıkları gibi altın tepside sunmadı.

"Hacettepe Üniversitesi'nin siyasi iktidarın dümen suyunda gittiği hepimizin bildiği bir gerçektir"

Hacettepe Üniversitesi'nin özerk bir üniversite olmadığı siyasi iktidarın dümen suyunda gittiği hepimizin bildiği bir gerçektir. Yapılan atamalar, adam kayırmalardan tutun da web sayfasında yayınlanacak olan duyuru, özel gün anmaları vs. mesajlar dahi bunu göstermektedir. Dünyanın en iyi bin üniversitesi sıralamasında 573'üncü olan üniversitemizin hükümet yandaşı bazı konfederasyonların bastırmasıyla işi gücü bırakıp SES'in kullandığı temsilcilik odasının boşaltılması bizim tarafımızdan asla kabul edilemez.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak bizler bugüne kadar hiç pes etmedik, baskılara hiç boyun eğmedik, emekten gelen gücümüzle hep onurlu duruşumuzla mücadele ettik."

"Bizim için her yer sendika odası, her yer direniş alanı"

Hacettepe Üniversitesi yönetimine seslenen Günay, "Sizin sindiremediğiniz şey, yandaş sendikalar gibi karşınızda elpençe divan durmamamız, gece gündüz demeden insanların mutluluğu için mücadele eden emekçileri mutsuz bir şekilde evine gönderen yönetim anlayışınızın karşısında dimdik durmamızdır" dedi. Günay, ayrıca şöyle konuştu:

"Sizin sindiremediğiniz bir diğer şey de laik, bilimsel, özgür üniversite ve demokratik bir Cumhuriyet'in savunucusu olmamızdır. ve odamızı gece yarısı operasyonu ile boşaltarak, SES'imizi kesebileceğinizi, mücadelemizi engelleyeceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz sendikamızı, nöbet odalarında, hastane koridorlarında, servis desklerinde emekçilerle birlikte, emekçilerin gücü ile kurduk ve bugüne geldik. Bugünden sonra, bizim için her yer sendika odası, her yer direniş alanı olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Kaynak: ANKA

Hacettepe Üniversitesi, Politika, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SES'ten Hacettepe Üniversitesi'ne Tepki - Son Dakika

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