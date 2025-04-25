Seul'de Kongre Merkezinde Yangın Paniği

- Güney Kore'de kongre merkezinde yangın paniği

SEUL - Güney Kore'nin başkenti Seul'de COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Lüks Gangnam semtinde siyah dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaşırken, binanın kısa sürede tahliye edilmesi faciayı önledi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yangın paniği yaşandı. Dev metropolün en lüks bölgelerinden olan Gangnam semtindeki COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 33 itfaiye aracı ve 121 personel sevk edilirken, bina kısa sürede tahliye edildi. Yaklaşık yarım saatlik yoğun çabanın ardından kontrol altına alınan yangının yapının 2'inci katındaki bir restoranda çıktığı tespit edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.