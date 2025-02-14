Sevgililer Günü'nde Çiçeklere Talep Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sevgililer Günü'nde Çiçeklere Talep Artıyor

14 Şubat'ta çiçekçilere olan rağbet her yıl artarak devam ediyor, siparişler yoğun şekilde hazırlanıyor.

14.02.2025 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiçeklere bu 14 Şubat'ta da rağbet fazla

KONYA - 14 Şubat Sevgililer Gününde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin ilk tercihi yine çiçekler oluyor. Talebin her yıl arttığını belirten çiçekçiler, yoğun siparişlere yetişebilmek için günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı.

Özel günlerin vazgeçilmezi çiçeklere talep her geçen yıl artıyor. Sevgililer Günü gibi özel günlerde çiçekçiler yoğun mesai yaparken siparişlere yetişebilmek için günler öncesinden hazırlıkları tamamlıyor.

"Çiçeğe rağbet yüksek"

Siparişleri 1 hafta öncesinden hazırlamaya başladıklarını belirten çiçekçi Emre Çakır, "Hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Bugün sabaha kadar mesaimiz var. Yoğunluk çok fazla. Ağırlık gül, papatya buketi farklı aranjmanlar, saksı gruplarından orkide, guzmania çiçekleri ilgi görüyor. Her sene bir önceki seneye göre yoğunluk daha fazla artıyor. Çiçeğe rağbet yüksek" dedi.

"Her fiyata her bütçeye uygun çiçeklerimiz var"

Çiçekten mutlu olmayan bu zamana kadar hiçbir kadın görmediğini söyleyen Emre Çakır, "Eskiden çiçek sadece kadınlara verilirken, artık erkekler de almaya başladı. Buket ağırlıklı veya erkeklere farklı saksı grubu daha çok gidiyor. Fiyat aralıklarımız 300 liradan başlıyor 10 bin, 20 bin liraya kadar çıkan çiçek gruplarımız var. Her fiyata her bütçeye uygun çiçeklerimiz var" şeklinde konuştu.

"Herkes çiçekçi olamaz"

Pandemiden sonra adreslere çiçek servisinin arttığını ifade eden Çakır, "İstenilen adrese, istenilen saat aralıklarında ücretsiz bir şekilde teslimatını gerçekleştiriyoruz. Hem müşterilerimiz memnun hem de çiçeğin sağlıklı teslimatı açısından biz mutluyuz. Çiçek alırken o kişinin aranjmanı güzel bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Karşıdaki müşterinin nasıl bir ürün istediğini anlayabilmesi, onu fiziksel bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Herkes çiçekçi olamaz. Biraz emek isteyen bir meslek, biraz el tecrübesi gerektiren bir meslek, sevda gerekiyor. Bizim çocukluktan gelen, babamızdan gördüğümüz bir sektör. Bu sevda da bu şekilde başladı. Bu şekilde de devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Sevgililer Günü, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgililer Günü'nde Çiçeklere Talep Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:25 Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım
08:23 Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
08:03 Muslera’yı çıldırtan soru Duyar duymaz röportajı terk etti Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
06:16 Üsküdar’da toprak kayması 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi Üsküdar'da toprak kayması! 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 21:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgililer Günü'nde Çiçeklere Talep Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.