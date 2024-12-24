Sevgilisini Darbeden Sanığa 2 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sevgilisini Darbeden Sanığa 2 Yıl 6 Ay Hapis

Kayseri'de sevgilisini darbedip telefonunu yağmalayan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

24.12.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de sevgilisini darbedip, telefonunu yağmaladığı suçlamasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ö.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, mağdur K.K. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık savunmasında, mağdur K.K. ile olay tarihinde sevgili olduklarını, o gün de kendisini dershane çıkışı alarak halk otobüsüne bindiklerini söyledi.

Yolculuk esnasında K.K.'nin de rızasıyla telefonunu alarak incelediğini öne süren sanık, şunları kaydetti:

"Kayıtlı olmayan bir telefon numarası ile görüşüldüğünü görünce, 'Bu kim?' diye sordum. O da 'Dershaneden hocam.' dedi. 'Arayabilir miyim?' diye sordum. 'Evet' deyince aradım. Dershane hocası olmadığını öğrenince sinirlenip, bu kişiyle tartışmaya başladım. Sesim yükselince rahatsız olan K.K, otobüsten inmek istedi. Birlikte indik. Bu esnada sinirle elinde bulunan su şişesine vurdum. Vurmamla elindeki cep telefonu yere düştü. Kendisini darbetmedim, telefonunu zorla almadım. Beraatimi istiyorum."

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise mağdurun daha önce verdiği ifadesinde, olay günü sanığın kendisini darbettiğini, sonrasında birlikte halk otobüsüne bindiklerini, devamında yine darbettiğini söylediğini aktararak, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.

Alınan raporda da darp izlerinin eski olduğuna yer verildiğine dikkati çeken avukat, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.A'yı "yağma" suçundan 1 yıl 8 ay, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 ay ve "Kasten yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı, tüm suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Mahkeme, kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisini Darbeden Sanığa 2 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisini Darbeden Sanığa 2 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.