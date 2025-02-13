Şeybani Paris'te Suriye Konferansında

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(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye konferansına katıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Paris'te Suriye konulu konferansa katıldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani uluslararası donörler arasındaki koordinasyonun yenilenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı" ifadelerine yer verildi. Şeybani, konferans kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile de bir araya geldi.