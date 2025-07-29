Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Alaylar Mahallesi İsmail Hakkı Müftüoğlu Caddesinde bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Apartman Yangını: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?