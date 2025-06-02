Seydişehir'de Kadınlar Yangın Dolabı Üretiminde - Son Dakika
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Seydişehir'de Kadınlar Yangın Dolabı Üretiminde

Seydişehir\'de Kadınlar Yangın Dolabı Üretiminde
02.06.2025 11:16
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Seydişehir'de 3 kadın, yangın dolabı imalatında her aşamada görev alarak çalışıyorlar.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yangın dolabı imal edilen atölyede çalışan üç kadın, üretimin her aşamasında görev almaya çalışıyor.

Halk Eğitim Merkezinin açtığı kaynakçılık kursunda iki ay eğitim alan 1 çocuk annesi Hilal Öksüz, 7 aydır yangın dolabı üretimi yapılan atölyede kaynakçılık yapıyor.

Eşi kaynak ustası olan Özlem Bilici de bir yıldır, her sabah eşiyle geldiği atölyede taşlamadan paketlemeye bütün alanlarda görev alıyor.

Sanayinin "Halil ağabeyi" oldu

İş öğrenmek amacıyla kaynakçılık kursuna giden 47 yaşındaki Öksüz, AA muhabirine, sertifikayı aldıktan sonra atölyede işe başladığını söyledi.

Atölyede kendisiyle birlikte 3 kadının çalıştığını anlatan Öksüz, "Sağ olsun patronumuz bize bu imkanı verdi. Çalışıyoruz. Ustam, artık ustalaştığımı söylüyor. Ne kadar iş bilirseniz o kadar kendinizi geliştirmiş olursunuz. Hep bu düşünceyle hareket ediyorum. Kursta iki aylık eğitimde 4 kişi bir kaynak makinesinin başında sıra beklerdik ama burada kaynak makinesi senin elinde. Zamanın bol. Buradakiler bize çok destek oluyor." diye konuştu.

Çocuğunu tek başına büyütmeye çalıştığını aktaran Öksüz, "Kızım benim en büyük destekçim. Çok güçlü olduğuma, her işi yapabileceğime inanıyor. Sanayinin, Halil ağabeyiyim. Geldiğimde 'Halil ağabey' çıktığımda, 'Hilal ablayım.' Arkadaşlarımızla da aile gibi olduk." dedi.

"Güzel bir ortamda çalışıyoruz"

Özlem Bilici de kaynak ustası eşiyle bir yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

Eşinin kendisine çok destek verdiğini vurgulayan Bilici, şunları kaydetti:

"Ben de yapabileceğimi düşünerek bir hevesle başladım. İşimi severek yapıyorum. Bazıları erkek işi olduğunu düşünerek yapamayacağımızı düşünse de biz zorluk çekmedik. Güzel bir ortamda çalışıyoruz. Eşim iş yerinde ustam oluyor. Şu an taşlama yapıyorum. Dolapların kenarlarını taşlıyoruz, zımparalıyoruz. Makine başına geçiyoruz. Diğer kadın arkadaşlarımızla azimle çalışıyoruz."

Usta Mehmet Bilici ise atölyedeki bütün makinelerin bakım onarımını yaptığını, 3'ü kadın 14 kişi çalıştıklarını söyledi.

Ürettikleri yangın dolaplarını yurt içi piyasanın yanı sıra Irak, Gürcistan ve Fas'a da gönderdiklerini belirten Bilici, "Burada aile gibiyiz. Kadınlarımız da çalışkanlıklarıyla örnek oluyor. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Kadınlara saygı duyup, ellerinden tutmamız lazım. İş ortamında konuşmalarımıza önem gösteriyoruz. Birbirimize saygılı davranıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Kadınlar Yangın Dolabı Üretiminde - Son Dakika

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