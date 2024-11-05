Seydişehir'de Tefecilik Operasyonu

Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.K'nin vatandaşlara verdiği borçları katlayarak haksız kazanç sağladığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada, 7 milyon 466 bin lira değerinde 35 senet ile 7 milyon 285 bin lira değerinde 30 çek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.