Seydişehir'de Trafik Master Planı toplantısı yapıldı.
İlçe Kaymakamlığı'ndaki toplantıda, kentin trafik sorunlarının çözümüne yönelik alınacak önlemler ve yapılması planlanan düzenlemeler görüşüldü.
Toplantıya, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilgili birim amirleri ve yetkililer katıldı.
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