Seydişehir'de Trafik Master Planı Toplantısı - Son Dakika
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Seydişehir'de Trafik Master Planı Toplantısı

Seydişehir\'de Trafik Master Planı Toplantısı

Seydişehir Kaymakamlığı'nda trafik sorunları için önlemler ve düzenlemeler görüşüldü.

03.05.2025 15:14
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Seydişehir'de Trafik Master Planı toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı'ndaki toplantıda, kentin trafik sorunlarının çözümüne yönelik alınacak önlemler ve yapılması planlanan düzenlemeler görüşüldü.

Toplantıya, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilgili birim amirleri ve yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Trafik Master Planı Toplantısı - Son Dakika

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