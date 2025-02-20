Seydişehir\'de Yangın Tatbikatı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydişehir İtfaiye Amirliği tarafından İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda, kurum personeline eğitim verildi.
Eğitimde, personele yangın güvenliği hakkında bilgi verildi ve yangın anında doğru davranış şekilleri tatbikat olarak anlatıldı.
Tatbikat sırasında personele yangın tahliye yollarının nasıl izleneceği, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve yangın alarmına uygun tepki verme gibi beceriler kazandırıldı.
Seydişehir'deki yangın
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yangında evi kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti.
Hasar oluşan evde incelemede bulunan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Yangında can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Seydişehir Belediyesi olarak ailemizin yanındayız ve elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız."ifadesini kullandı.
Yunak'ta sağlık çalışanları kar yağışının keyfini çıkardı
Yunak ilçesinde bir grup sağlık çalışanı kar yağışı sonrası eğlenceli anlar yaşadı.
İlçede etkili olan kar yağışı 8 santimetreye ulaştı.
Yunak Aile Sağlığı Merkezinde görevli sağlık çalışanları, kar topu oynadı, eğlenceli anlar yaşadı.
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