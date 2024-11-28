Seyfe Gölü'nde Madencilik İddiaları Reddi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seyfe Gölü'nde Madencilik İddiaları Reddi

Kırşehir Valiliği, Seyfe Gölü'nün madenciliğe kapalı olduğunu açıkladı, iddiaları yalanladı.

28.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Valiliğinden, "Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı'nın madencilik faaliyetlerine açıldığı" iddialarının gerçek olmadığı bildirildi.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Valiliğin konuya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden 15 Kasım 2024 tarih ve 42652 sayılı yazısı ile bilgi talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, talebe verilen cevapta şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Genel Müdürlüğümüzden bilgi talep edilen alanın (49497.16 hektar), 'I. Derece Doğal Sit Alanı, II. Derece Doğal Sit Alanı ve Seyfe Gölü Tabiat Koruma Alanı' olarak sistem kayıtlarımıza işlenen alanlar içerisinde kaldığı, söz konusu alanların madencilik faaliyetlerine kapalı, yasak alan olarak nitelendirildiği, ayrıca bu alan dahilinde yürürlüğü devam eden herhangi bir maden ruhsatının olmadığı ve madencilik faaliyeti yapılmadığı hususları tespit edilmiştir."

Seyfe Gölü'nün koruma altındaki arazilerinin madencilik faaliyetlerine kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, bölgedeki tüm faaliyetler, ilgili mevzuat hükümleri ve diğer ulusal ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından titizlikle denetlenmektedir. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Seyfe Gölü'nün korunmasına yönelik herhangi bir olumsuz uygulama söz konusu değildir. Valiliğimiz, Seyfe Gölü'nün doğal ve kültürel değerlerini korumaya yönelik çalışmalarına kesintisiz olarak devam edecek ve bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi hassasiyetle sürdürecektir."

Kaynak: AA

Kırşehir Valiliği, Yerel Yönetim, Madencilik, Seyfe Gölü, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyfe Gölü'nde Madencilik İddiaları Reddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:00:46. #1.12#
SON DAKİKA: Seyfe Gölü'nde Madencilik İddiaları Reddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.